НАПК вручило Зеленскому два админпротокола за недекларирование операций с ОВГЗ

Нацагенство по противодействию коррупции вручило президенту Владимиру Зеленскому два протокола об административном нарушении за недекларирование облигаций внутреннего госзайма.

"7 июля глава НАПК Александр Новиков составил и вручил президенту два протокола в связи с админнарушениями (ст. 172-6 КУоАП). Соответствующие материалы будут переданы в суд", – говорится в сообщении НАПК.

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Вчера, 7 июля, президент Зеленский проинформировал НАПК о нарушении им законодательства – он не предоставил сведений о существенных изменениях имущества.

Так, в 2019 году его семья получила средства от погашения ОВГЗ на сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на их приобретение в сумме 5,2 млн грн. Стоимость этих операций превышала 50 прожиточных минимумов.

Согласно законодательству, Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии. Сделать это нужно было в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сообщения.

Тем не менее, сведения о купле-продаже ОВГЗ Зеленский внес в ежегодную декларацию о доходах, которую в Офисе президента показали 30 мая этого года.