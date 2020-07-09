В Украине создадут комиссию по поиску без вести пропавших на Донбассе
В Украине вскоре будет создана специальная комиссия по поиску пропавших без вести и пленных на Донбассе.
Об этом заявила украинский омбудсмен Людмила Денисова, сообщает пресс-служба Офиса президента.
По ее словам, решение о создании комиссии могут принять в ближайшее время.
Денисова сказала, что постановление правительства о создании и составе комиссии было согласовано на заседании правительственного комитета под председательством вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова.
Отмечается, что создание комиссии позволит создать реестр пропавших без вести по категориям и решить вопрос деятельности поисковых групп.
Планируется, что на заседаниях этой комиссии будут присутствовать родственники пропавших без вести.
Отметим, что год назад на заседании правительства было принято постановление, в котором описан порядок создания, формирования и ведения реестра лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, а также предоставления из него сведений.