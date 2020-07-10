Поступок Зеленского с декларацией – пример для других, – глава НАПК

Помимо президента Владимира Зеленского НАПК составил протоколы на семерых замминистров и двух нардепов. Об этом в эфире Радио НВ рассказал глава Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков.

А кроме них, протоколы составлены на двух прокуроров, трех судей и главу Николаевского облсовета Викторию Москаленко.

Что касается админпротокола на Зеленского, то, отвечая на вопрос журналиста, может ли быть поступок президента пиаром, Новиков сказал, что такой поступок – пример для других.

"С точки зрения того, как поступил президент, это может быть примером для любого.... Вообще, у меня не может быть человеческой позиции по этому вопросу. Я руководитель антикоррупционного органа, поэтому я отвечаю за орган", – добавил он.

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7 июля, президент Зеленский проинформировал НАПК о нарушении им законодательства – он не предоставил сведений о существенных изменениях имущества.

Так, в 2019 году его семья получила средства от погашения ОВГЗ на сумму 5,1 млн грн и осуществила расходы на их приобретение в сумме 5,2 млн грн. Стоимость этих операций превышала 50 прожиточных минимумов.

Согласно законодательству, Зеленский должен был подать в Реестр деклараций сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии. Сделать это нужно было в течение 10 дней с момента покупки и продажи ОВГЗ. Однако в реестр не поступали такие сообщения.

Тем не менее, сведения о купле-продаже ОВГЗ Зеленский внес в ежегодную декларацию о доходах, которую в Офисе президента показали 30 мая этого года.

Тогда же, 7 июля, НАПК вручило президенту Зеленскому два протокола об административном нарушении за недекларирование облигаций внутреннего госзайма.