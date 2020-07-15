Зеленский на выборах набрал бы 37% голосов. За ним – Бойко и Порошенко, – опрос

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее время, наибольшее количество голосов получил бы нынешний президент Владимир Зеленский – 36,8%. Об этом свидетельствую результаты опроса фонда Деминициативы.

Примечательно, что на втором месте по симпатиям избирателей находится Юрий Бойко (ОПЗЖ), которого поддержали бы 17,2% украинцев. На третьем месте – пятый президент Петр Порошенко с 15,3% электоральной поддержки.

Во втором туре Зеленский обогнал бы и Бойко, и Порошенко, причем последнего нынешний президент опередил бы с большим отрывом.

Среди партий лидерство удерживает "Слуга народа" (34,1%). Проходной барьер также преодолели бы ОПЗЖ (19,1%), "Евросолидарность" (15,1%) и "Батькивщина" (8,4%).

Также респондентам задали вопрос о том, движется ли Украина в правильном направлении. Абсолютное большинство (60,5%) украинцев считают, что события разворачиваются в неправильном направлении. 21,5% придерживаются противоположного мнения.

20% респондентов считают, что Украина сможет преодолеть проблемы в течение ближайших нескольки лет. Около 47% "дают" Украине на решение проблем несколько больше времени, а 13,5% заявили, якобы Украина не способна преодолеть существующие трудности.

Опрос методом личного интервью по месту проживания респондентов проводился фондом Деминициативы им. Илька Кучерива совместно с центром Разумкова с 3 по 9 июля 2020 года. В ходе исследования было опрошено 2022 респондента в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.