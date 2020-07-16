Украинцы смогут без виз летать в Гренаду, – МИД

Украина и островное государство Гренада, расположенное в Карибском море, подписали соглашение о безвизовом режиме.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Украины.

"16 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и посол Гренады в Российской Федерации Олег Фирер подписали соглашение между Кабинетом министров Украины и правительством Гренады об отмене визовых требований", – говорится в сообщении.

В частности, положениями соглашения предусматривается введение безвизовых поездок граждан Украины и Гренады сроком на 90 дней в течение 180 дней для пребывания с целью туризма или осуществления другой неоплачиваемой деятельности.

Соглашение вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

Стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества между Украиной и Гренадой.

Гренада – островное государство на юго-востоке Карибского моря, занимает остров Гренада и южную часть островов Гренадины в группе Малых Антильских островов, в 120 км к северу от Тринидада.

Дипломатические отношения между Украиной и Гренадой были установлены 26 сентября 2019 года в рамках 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.