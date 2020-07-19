Журналист Юрий Бутусов заразился коронавирусом: контактные лица – Разумков и Геращенко

Uлавный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов заразился коронавирусом. Об этом он сам рассказал в Facebook.

"У меня коронавирус. Только что получил заключение лаборатории "Діла". Считаю необходимым сообщить всем, с кем я был в контакте за последнее время", — написал он.

Бутусов рассказал, что у него немного повышена температура (36,9-37,2) и небольшая ломота в суставах. Других симптомов пока не наблюдается.

"Если бы не эпидемия, я мог бы и не обратить внимание, однако в таком случае лучше не медлить с тестированием. Его делают очень быстро, это не создает больших неудобств. Где я мог подхватить вирус, если честно, не знаю", — отметил журналист.

Он добавил чувствует себя хорошо и до полного излечения будет находиться на самоизоляции вместе с семьей.

Отметим, что 16 июля Бутусов участвовал в ток-шоу "Право на власть" вместе с рядом украинских топ-политиков. Среди них:

спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков;

глава партии "Слуга Народа" Александр Корниенко;

нардеп от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко;

нардеп от "Слугм народа" Александр Дубинский;

глава "Батькивщины" Юлия Тимошенко;

сопредседатель "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко;

нардеп от партии "За будущее" Игорь Палица.

Бутусов во время передачи сидел между Ириной Геращенко и Александром Корниенко.

В комментариях к сообщению журналиста Ирина Геращенко написала, что сдаст тест на коронавирус.