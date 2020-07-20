Несмотря на каникулы. Нардепы могут собраться внеочередно в июле-августе, – Разумков

Об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время итоговой пресс-конференции, передает РБК-Украина.

В частности, по его словам, в повестке дня внеочередного заседания, которое запланировано на вторник, 21 июля, есть вопросы, которые рассмотрели ранее. Например, нардепы уже проголосовали за государственно-оборонный заказ и за образование новых районов.

По словам Разумкова, заменить уже пройденные вопросы новыми невозможно.

"Они находятся в перечне вопросов, убрать их невозможно. Так же я не могу ничем дополнить эти вопросы. Есть только два субъекта формирования этого перечня вопросов. Это либо 150 народных депутатов Украины. Или президент государства. Больше никого", - пояснил глава Рады.

Спикер предположил, что в июле-августе парламентарии могут собраться на 2-3 внеочередные заседания, но уточнил, что ему трудно назвать точное их количество.

"Сколько их будет, мне трудно сказать, большинство народных депутатов не планировали, что это произойдет во вторник. Но я думаю, что несколько таких ситуаций может иметь место во время августа, ну и части июля. Я думаю, два, а может три", - заявил Разумков.