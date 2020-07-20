На четверку. Разумков оценил работу Верховной Рады

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что парламент работает хорошо, на "четверку".

Об этом он заявил на пресс-конференции, передает Украинская правда.

По его словам, нардепы работают "достаточно быстро" и "достаточно плодотворно", но не на все законопроекты хватает времени.

"Я думаю, что оценивать будете вы. Я думаю так: на четверку. Потому что сказать, что мы работали на отлично будет не правда, сказать, что мы работали плохо – тоже будет не правда. А 4-ка – это такая оценка, которая дает возможность... Я по 5-балльной системе – а то вы сейчас переведете в 12-балльную, а потом меня будут критиковать коллеги. Я еще по той системе, по которой я учился", – сказал Разумков.

Глава ВР говорит, что такая оценка позволяет "двигаться вперед, развиваться и в дальнейшем достигать оценки "отлично".

"Мне бы очень хотелось, чтобы Верховная Рада 9 созыва рано или поздно получила оценку "отлично" – причем не от главы Верховной Рады, а от украинских граждан", – говорит он.