ОПЗЖ еще не решила, будет ли Бойко кандидатом в президенты

Об этом рассказал сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович в интервью каналу "112 Украина"

На вопрос: "Рейтинги Вашей партии, согласно соцопросам, неуклонно растут. Как вы относитесь к тому, что Юрий Бойко является одним из лидеров президентской гонки?", Вадим Рабинович ответил:

"Выборы президента Украины были год назад, и о следующих выборах думать пока рано. Возможно, Зеленский доруководится до того, что будут внеочередные президентские выборы, но сейчас об этом говорить слишком рано. Поэтому, естественно, в партии не принимались никакие решения по поводу будущего кандидата в президенты на следующих выборах. Сейчас мы готовимся к местным выборам.

Что касается Юрия Бойко, то он был кандидатом от ОПЗЖ на выборах президента в 2019 году. Мы тогда объединились ради будущего страны, и, хотя кандидатами в президенты были я и Бойко, я отказался от участия в президентской гонке. И на заседании Стратегического Совета мы приняли решение выдвинуть Бойко на выборах в качестве кандидата в президенты. На следующих выборах, я уверен, также у нас будет соответствующее решение. Как вы знаете, у нас партия идеологическая, не вождистского типа. Мы с Юрием Бойко - сопредседатели партии. Решение о том, кто будет кандидатом от партии на выборах президента Украины, будет принимать Стратегический Совет, а утверждать - Съезд партии".

На уточняющий вопрос о том, как принимаются решения в партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", Вадим Рабинович ответил:

"Сопредседатели партии осуществляют общее руководство деятельностью партии, а также представляют партию перед всеми предприятиями, учреждениями и организациями всех форм собственности. Решения сопредседателей оформляются исключительно за подписью нас обоих.

Самые важные решения принимаются на Стратегическом Совете партии – это высший орган управления в период между заседаниями Политсовета и съездами партии. Руководителем Стратегического совета является Виктор Медведчук. Согласно Уставу, он представляет ОПЗЖ в отношениях с органами государственной власти, органами местного управления. Он подписывает все договоры от имени ОПЗЖ и финансовые документы.

Стратегический Совет партии является высшим руководящим органом в период между заседаниями Политического Совета партии. В состав Стратегического Совета входят 4 должностных лица – это сопредседатели партии Вадим Рабинович и Юрий Бойко, председатель Политического Совета партии Виктор Медведчук и председатель Исполкома Сергей Левочкин".