Новый глава Нацбанка дописал в декларацию драгоценности, шубы и миллионы долларов

Новый глава Национального банка Кирилл Шевченко внес правки в свою декларацию о доходах, указав, что имеет счет в швейцарском банке, несколько дорогих часов, драгоценности, шубы.

Сообщение о существенных изменениях в имущественном состоянии, а также исправленная ​​декларация Шевченко доступны на сайте Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

В сообщении Шевченко указал доход в 3 миллиона 436 тысяч 230 гривен от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав, а в новую декларацию чиновник вписал, что получил 1 миллион 305 тысяч гривен процентами в швейцарском банке "Ломбард Одиер и Ко ЛТД". Кроме того, в этом же банке вместе со своей женой Кирилл Шевченко держит более 3 миллионов долларов и почти 10 тысяч евро.

Также в измененной декларации Шевченко указал что владеет тремя парами мужских часов BREGUET из драгоценного металла, стоимость которых не указал. Кроме того чиновник указа что его жена владет семью парами наручных часов марок ROLEX, а также Audemar Piguet из драгоценных металлов, пять из которых - с россыпю драгоценных камней, а также 4 женских наручных браслета из драгоценных металлов с россыпью драгоценных камней, 5 гарнитуров (серьги, кольцо и колье из драгоценных металлов), 2 кольца из драгоценных металлов с драгоценным камнем и две пары ценных сережек, женскую сумку Hermes и две женские шубы Maurizio Braschi, а также квадроцикл Outlader MAX LTD 1000R 2018 года.

Отрывок из обширной декларации нового главы НБУ Кирилла Шевченко

Как известно, 16 июля с подачи Владимира Зеленского Верховная Рада назначила главой Нацбанка руководителя государственного "Укргазбанка" Кирилла Шевченко. С тех пор на него распространяются нормы закона об обязательным декларировании изменений в имущественном положении, ввиду занимаемого ним положения и должности с особенными коррупционными рисками. Как известно, другие субъекты декларирования сообщения об изменениях в имущественном состоянии не подают.