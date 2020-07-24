Кабмин ликвидирует ГФС до конца 2020 года, – Шмыгаль

Государственная фискальная служба (ГФС) будет ликвидирована до конца 2020 года. Вместо нее создадут другой государственный орган.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время визита в Брюссель, передает "РБК-Украина".

По его словам, что ликвидация ГФС – одно из требований Евросоюза для выделения второго транша макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро.

"Это фактически условие для второго транша. К концу года мы должны утвердить концепцию реформирования государственной налоговой службы", – сказал Шмыгаль.

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Он также заверил, что вместо ГФС создадут другой государственный орган, который будет лишен всех силовых полномочий.

"Новая служба …будет не силовой, а интеллектуальной. У нее будет доступ к базам данных, ресурсам, который будет интеллектуально искать финансовые нарушения, определять их и передавать в соответствующие органы", – объяснил Шмыгаль.

Отметим, 23 июля Украина подписала меморандум с ЕС о взаимопонимании и кредитное соглашение между Украиной, НБУ и ЕС о получении страной макрофинансовой помощи на сумму 1,2 млрд евро, пишет "Интерфакс-Украина".

Первый транш в размере 600 млн евро будет получен Украиной сразу после ратификации меморандума парламентом.

Что касается условий, которые должна выполнить Украина для получения второго транша, то они разделены на четыре блока. В рамках одного из блоков – ликвидация ГФС.

Ранее Кабинет Министров Украины разделил ГФС на Государственную таможенную службу и Государственную налоговую службу.