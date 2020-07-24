Украина заявила о новой стратегии деоккупации Крыма

В Кабмине заявили, что Украина подготовила Стратегию деоккупации Крыма, но пока что не может поделиться ним с широкой общественностью.

С таким заявлением в эфире телеканала "ДОМ" выступила заместитель министра иностранных Украины Эмине Джапарова.

"Стратегически мы разработали документ "Стратегия деоккупации Крыма", он не является публичным на данный момент, потому что мы считаем, что в таких вопросах должны быть документы более широкого масштаба. И это лишь только часть большой стратегии деоккупации. И мы надеемся, что рано или поздно Украина на разных уровнях сможет ее представить", – заявила Джапарова.

По словам чиновницы, реакция мирового сообщества на проблемы Крыма является несистемной и нерегулярной, чем и пользуется Россия, "пытаясь примирить весь мир с оккупацией Крымского полуострова".

Джапарова отмечает, что в связи с такими политическими вызовами, украинский МИДа намерен создать международную коммуникационную площадку по вопросам Крыма.

"Если говорить о наших усилиях, они будут направлены на создание формализованной площадки, посвященной Крыму, потому что на это есть очень большой запрос. Когда мы говорим о Донбассе, у нас так или иначе есть различные формы коммуникации, дискуссии о будущем Донбасса. Это и "Нормандия", это и "Минский формат", т.е. у нас есть трек международного внимания к этому вопросу. Однако, когда мы говорим о Крыме, к сожалению, реакция мирового сообщества – она достаточно фрагментарна и спорадична", – пояснила замминистра.

Напомним, во вторник 21 июля, перед внеочередным заседанием Верховной Рады народного депутата ОПЗЖ Олега Волошина, который заявил с трибуны парламента, что "Украины профукала Крым", облили зеленкой.