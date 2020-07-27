Если Россия не изменит поведение, ее могут отключить от системы SWIFT, – Ельченко

Посол Украины в США Владимир Ельченко заявил, что в обозримой перспективе санкции против Российской Федерации будут усиливаться, а если РФ не изменит своего поведения, то может дождаться еще и таких санкций, как отключение от системы SWIFT.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

По словам Ельченко, отключение России от системы SWIFT до сих пор не произошло по причине того, что это могло бы негативно повлиять на партнеров РФ.

"Именно поэтому очень осторожная позиция у многих других стран. Но если будет такое вызывающее поведение России, они дождутся и этого", – отметил он.

Напомним, в РФ готовились к тому, что США могут пойти по самому жесткому сценарию введения санкций против России. В частности, в Кремле рассматривались действия на случай отключения России от SWIFT. Тем не менее позже решили не отключать РФ от SWIFT.