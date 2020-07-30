Эксперт разоблачил партию Медведчука: ОПЗЖ – главный лоббист интересов Китая в Украине

Такое заявление в интервью изданию "Апостроф" сделал главный координатор грантовой организации FreeHongKongCentre Артур Харитонов.

"Безусловно, решение о безвизе с Китаем и общим сближением с ним было принято под влиянием прокремлевских сил", – заявил координатор грантового движения.

Харитонов аргументировал, что партия Медведчука поставила перед собой цель усилить сотрудничество Украины и КНР по всем стратегическим направлениям.

"ОПЗЖ – это абсолютно прокитайская партия, которая отвечает за лоббизм китайского бизнеса в Украине. Именно они сформировали междепутатскую группу "Один пояс – один путь", которая ставит цель усилить сотрудничество Украины и Китая на всех стратегических уровнях. Фактически это означает интервенцию КНР на все стратегические уровни. Пекин в первую очередь интересуется не нашими яблоками, а тяжелой промышленностью", – пояснил он.

"ОПЗЖ, безусловно, лоббирует интересы Пекина", – уверен координатор.

В подтверждение своих слов Харитонов привел аргумент, что глава политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктор Медведчук – это самый цитируемый украинский политик в китайских СМИ.

"Кум Владимира Путина Виктор Медведчук – это, наверное, наиболее цитируемый в китайской прессе украинский политик. Упоминания о нем появляются в «Синьхуа» (главное правительственное агентство КНР с штаб-квартирой в Пекине. – Ред.) и других… практически еженедельно", – аргументировал координатор грантового движения Артур Харитонов.

Напомним, 27 июля Владимир Зеленский временно отменил визы для прибывающих в Украину граждан Китая.

Напомним, в начале лета Виктор Медведчук направил президенту Зеленскому открытое письмо, в котором отметил, что "исправлять ситуацию в стране должны профессионалы своего дела".

В июле Медведчук призвал Зеленского защитить права украинцев от национал-радикалов.