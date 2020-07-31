Журналисты показали, как кортеж Зеленского нарушает ПДД

Журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях" сняли расследование о том, как ведет себя на дороге кортеж президента Украины Владимира Зеленского. Новое расследование называется "Короли дорог": как Зеленский, Ермак, Суркис нарушают ПДД и почему им за это ничего не будет?"

По данным, озвученным в репортаже на YouTube, кортеж Зеленского неоднократно превышал максимальную допустимую скорость, а также пересекает двойную сплошную линию. "Схемы" обратили внимание на то, что в регулярном кортеже президента около шести автомобилей.

В расследовании журналисты показали, как 10 июня автомобиль Зеленского ехал со скоростью 148 км/ч, хотя допустимая скорость на том участке дороге составляла 90 км/ч. Скорость журналисты проекта "Радио Свобода" узнавали при помощи радара.

"Президент возвращался с работы в Иванковичи, где в то время жил, и первый автомобиль из президентского кортежа с помощью проблесковых маячков "разогнал" автомобили, которые ехали на меньшей скорости", – отмечается в материале. А 17 июня на том же маршруте кортеж президента чкобы превысил скорость на целых 50 километров.

Также "Схемы" зафиксировали превышение скорости после того,как Зеленский с семьей переехал на государственную дачу в Конча-Заспе. По данным журналистов, 13 июля кортеж двигался в сторону дачи со скоростью 120 км/ч вместо разрешенных 80.

Кроме того, в передаче показывают, как 6 июля кортеж Зеленского, поворачивая к ТЦ "Арена" в Киеве, заставлял других водителей пропустить его, при этом часть президентских автомобилей перекрывали полосу движения транспорта. Позже журналисты заметили, что кортеж пересек двойную сплошную, выезжая из ТЦ.

А еще журналисты показали и рассказали, как ездит глава Офиса президента Украины Андрей Ермак:

"В Офисе президента Украины отсутствует какая-либо информация о нарушениях правил дорожного движения при передвижении кортежа президента Украины", – ответили журналистам "Схем" в Офисе президента.

В минувший четверг, 23 июля, в сети появились кадры пробок в связи с кортежем Владимира Зеленского и Симонетты Соммаруги в Славянске, а также видео перекрытой дороги и несущегося кортежа Владимира Зеленского в Краматорске.