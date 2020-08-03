В ОП рассказали, зачем Зеленский съехал на госдачу

Президент Украины Владимир Зеленский продал дом в селе Иванковычи Киевской области в начале июля этого года и переехал на госдачу из-за требований охраны в начале июля.

Об этом в интервью "Стране" заявил Михаил Подоляк, советник по медиавопросам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

По словам Подоляка старое жилье Зеленского "находилось в неудобном месте", где "практически невозможно было обеспечить охрану со стороны УДО".

"Вокруг жилья президента Украины должны быть периметры отсечения, чтобы невозможно было просматривать окна из соседних зданий – в общем, много процедурных ограничений. А там невозможно было обеспечивать коридоры охраны, когда президент выходил из дома. Незнакомые люди приезжали к соседям – охрана не могла их проверить. То есть был целый ряд нарушений требований к охране высшего должностного лица", – сообщил Михаил Подоляк.

По словам советника Ермака, соседям Зеленского создавалось множество неудобств: "Постоянно под окнами какие-то манифестации, перекрытие дорог". Отвечая на вопрос, почему решение о переезде было принято лишь через год президентства, Подоляк ответил, что президент "не хотел выходить из образа простого человека".

Подоляк заявил, что скандала возникшего после выхода расследования, можно было избежать. По его словам, Зеленский решил переехать на госдачу "буквально два-три дня" до пояления в сети материала "Схем", залитого 9 июля.

В предыдущем ответе ОП, опубликованном на официальной Telegram-странице Офиса, переезд гаранта поясняли продажей Зеленским своего дома в селе Иванковычи Киевской области, которая произошла 7 июля этого года.

"Вполне можно было за неделю до этого самим снять, где будет теперь жить президент, объяснить, почему, и избежать скандала... Я настаивал на том, чтобы заранее объявить: мы переезжаем. Этот эпизод был неправильно отработан, он создал нам много информационной головной боли, которой вполне можно было избежать или отбить в самом начале", – прокомментировал Михаил Подоляк.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что ремонт в резиденции, также известной как "дача Ющенко", началася еще в конце 2019 года. Таким образом, дом №29 на территории резиденции Конча-Заспа Государственного управления делами, где сейчас живет президент, начали готовить под переезд задолго до продажи Зеленским своего дома в Иванковычах.