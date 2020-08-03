У Медведчука подтвердили, что он уехал отдыхать в Крым

Народный депутат Украины, глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук действительно отдыхает в настоящее время в Крыму вместе со своей женой Оксаной Марченко.

Об этом журналистам "Крым.Реалии" сообщил пресс-секретарь Медведчука Олег Бабанин.

"Виктор Медведчук находится в отпуске как народный депутат и отдыхает с семьей в Крыму", – заявил Бабанин и отказался от дальнейших комментариев, сообщается в материале "Радио Свобода".

Вчера "Крым.Реалии", ссылаясь на собственные источники в одном из украинских ведомств, сообщили, что Виктор Медведчук со своей женой Оксаной Марченко в воскресенье, 2 августа, около 14:30 въехал в аннексированный Крым через пункт пропуска "Каланчак".

Как известно из декларации Медведчука, его супруга Оксана Марченко владеет домом и земельным участком площадью более пяти тысяч квадратных метров в селе Оползневое под Ялтой.