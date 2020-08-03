Главный спичрайтер Зеленского – сценарист "Слуги народа", – Подоляк

Автором текстов, которые произносит Владимир Зеленский является Юрий Костюк – один из восьми действующих заместителей главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака.

Об этом в интервью "Стране" сообщил советник Ермака политтехнолог Михаил Подоляк.

"Юрий Костюк. Он пишет тексты. Итоговую версию смотрю я, вношу правки. Какие-то блоки добавляю я, еще кто-то из узкого круга. А Костюк все это сводит и выдает финальную версию. Поэтому давайте говорить, что он – главный спичрайтер президента. Хотя вообще спичрайтер – это сборное понятие, это не один человек, а группа людей. У Порошенко тоже так было", – сообщил Подоляк.

Как известно Юрий Костюк – один из авторов сценария сериала "Слуга народа", который транслировал канал "1+1".

Также Подоляк отметил зама Ермака Кирилла Тимошенко. По его словам собеседника "Страны", Тимошенко отвечает за спецпроекты, видео-программы, протокольные поездки и работу с региональными СМИ.

"У Кирилла Тимошенко большой фронт функциональных задач. На нем - спецпроекты: Большая стройка, “Мандруй Україною”. Такие рутинные вещи, которые требуют много работы со СМИ. На него заточен департамент, который работает с региональной прессой", - сообщил Подоляк.

Кроме того "редактор" Костюка рассказал об антикризисном штабе в ОП, который занимается реагированием на медийные поводы.

В этот штаб входят: сам глава ОП Андрей Ермак, секретарь президента Укарины Юлия Мендель, первый помощник президента Сергей Шефир, глава отдела информполитики Офиса президента Ирина Победоносцева, два заместителя Ермака – Кирилл Тимошенко и Юрий Костюк, а также советник Ермака Подоляк, который и предоставил эту информацию.

Примечаетльно, что год назад Юрий Костюк, будучи на тот момент замом главы ОП Андрея Богдана по гуманитарным вопросам, рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский сам является райтером своих речей.