Самолет Путина приземлился в Крыму, куда ранее прибыл Медведчук

Ранее, 2 августа на территорию аннексированного Крыма въехал народный депутат от ОПЗЖ Виктор Медведчук вместе с супругой Оксаной Марченко. Об этом пишет ZN,UA.

А 4 августа в аэропорту оккупированного Симферополя приземлился самолет ИЛ 96-300 с бортовым номером RA-96012. Борт прилетел из Москвы несколько часов назад.

Соответствующий самолет принадлежит авиапарку Путина. Именно этот борт с 1996 года стал основным самолетом президента России Бориса Ельцина. До 2003 года на нем летал и Владимир Путин, пока не был построен новый президентский борт. Сейчас же его используют как резервный.

Напомним, 7 августа Виктор Медведчук отмечает день рождения. Владимир Путин является крестным отцом его дочери. В последний раз он видел свою крестницу еще в 2014 году, заверяет Виктор Медведчук.

Оксана Марченко и Виктор Медведчук прибыли к КПВВ "Каланчак" в Херсонской области на границе с аннексированным Крымом В 14.34 2 августа. "Данные граждане были оформлены установленным порядком на выезд на транспортном средстве Мерседес Вито. В 14.36 выехали из КПВВ", — говорится в сообщении анонимного источника.

Виктора Медведчука и жену сопровождали еще три человека: Григорий Чалый, Владислав Галишин и водитель Евгений Засенко, все — граждане Украины.

Супруги пересекли КПВВ на автомобиле Mercedes Vito.

Пресс-секретарь Виктора Медведчука Олег Бабанин подтвердил, что нардеп въехал в аннексированный Крым.

"Виктор Медведчук находится в отпуске как народный депутат и отдыхает с семьей в Крыму", - сообщил Бабанин. От дальнейших комментариев прессекретар отказался.

Как известно из декларации Медведчука, его супруга Оксана Марченко владеет домом и земельным участком площадью более пяти тысяч квадратных метров в селе Оползневое под Ялтой.