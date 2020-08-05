Украина разорвала еще один международный договор

Правительство одобрило выход Украины из "Соглашения о сотрудничестве пограничных войск государств – участников СНГ по вопросам научно-исследовательской деятельности".

Об этом у себя в Facebook написал депутат от "Слуги народа", представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

По словам политика выход обусловлен в первую очередь тем, что за все время действия этого договора (с 1996 года) Украина так и не стала его полноправным участником:

"В частности, это соглашение было заключено с целью сотрудничества пограничных войск в научно-исследовательской деятельности на принципах равенства, прямых связей и взаимной выгоды. Указанная цель достигнута не была, поскольку Украина не присоединилась к ряду учредительных документов в сфере приграничного сотрудничества в СНГ и участвовала в работе Совета командующих Пограничными войсками исключительно в качестве наблюдателя и не имела отношения к вопросам разработки, принятия и реализации решений, принимаемых этим Советом".

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Еще одним доводом Кабмина против этой конвенции стал конфликт на Донбассе: "Учитывая вооруженную агрессию России, которая является стороной Соглашения, Украине целесообразно из нее выйти".

Движение в направлении разрыва международных связей Украины в последнее время ускорилось. Недавно Кабинет министров одобрил выход Украины сразу из двух соглашений с СНГ по гуманитарному сотрудничеству.

Напомним, в июле 2019 года Украинская сторона заявила о пересмотре всех соглашений в рамках СНГ и окончательно покинула координационные органы Содружеста. Сразу после этого Кабмин вышел из оборонного соглашения стран-членов СНГ, а вслед за этим – из договора об охране секретов изобретений СССР.