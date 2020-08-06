Лукашенко о Януковиче: "Я ему простил все"

"Я ему (Виктору Януковичу. - Ред.) простил все, – сказал Лукашенко в беседе с журналистом. – Мы с ним встречались, я его поддерживал во время Майдана. Я ему расписал все, что видел. Я не знал, что он убежит. Он же перелетел в Донбасс и я считаю, что Донбасс начался оттуда. Он думал, я буду на Донбассе и "майданутые" меня тут не тронут. И мы сделаем Украину Украиной. Мы с ним созванивались, когда у него сын погиб. Человек допустил слабину".

"Я бы Януковича приютил, – сообщил Лукашенко. – Я считаю, что тогда у вас произошел госпереворот. Он допустил до такого. Но так нельзя."

Напомним, президент Беларуси встретился с Дмитрием Гордоном 5 августа, общение журналиста и политика длилось больше 2 часов. Фокус собрал сновные тезисы интервью Лукашенко в одной публикации.