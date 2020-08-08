В ЦИК назвали день выборов и объяснили, как поступят с Донбассом

Центризбирком Украины официально назначил первые местные выборы в Украине на воскресение, 25 октября 2020 года.

Выборы будут проходить почти в полуторе тысяч (а точнее в – 1441) сельских, поселковых, городских советов, территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских председателей на воскресение в 24-ех областях страны, сообщает ЦИК.

Решением предусмотрено, что выборы пройдут повсюду, кроме аннексированного Крыма, оккупированных территорий Донбасса, а также отдельных, подконтрольных Киеву частей Донецкой и Луганской областей.

В ЦИК опубликовали перечень территориальных громад Донецкой и Луганской областей подконтрольной Украины, на территории которых выборы провести невозможно.

В частности сообщается, что 30 июля 2020 Центризбирком обратился к Донецкой и Луганской ОВГА, чтобы те предоставили свои выводы относительно возможности организации, подготовки и проведения местных выборов 25 октября этого года.

"Проанализировав информацию, предоставленную Донецкой и Луганской военно-гражданскими администрациями, Комиссия пришла к выводу о невозможности проведения выборов депутатов отдельных сельских, поселковых, городских советов этих областей и соответствующих сельских, поселковых, городских голов", – сообщили на сайте Центризбиркома.

Сообщается, что в этот перечень вошли: "10 сельских, поселковых, городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и 8 – Северодонецкого и Счастьевского районов Луганской области".

При этом Комиссия отметила, что всю ответственность за определение соответствующих территорий несут те органы, которые предоставили соответствующую информацию.

Напомним, на днях глава "Комитета избирателей Украины" Алексей Кошель заявил, что украинские органы власти не готовы к проведению местных выборов в условиях пандемии коронавируса в связи с тем, что никто не предусмотрел дополнительные расходы из государственного бюджета на закупку масок и других средств защиты.