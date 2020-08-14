Отторгнутая Западом Беларусь окажется легкой добычей для Кремля, – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что если Запад отвернется от Баларуси, она окажется легкой добычей для России.

Об этом он сказал в интервью UA: Украинское радио.

По его словам, в интересах России всегда было ослабление стран, где она хочет укреплять свои позиции.

"В интересах России ослабление стран, по которым она имеет активную внешнюю политику и в которой она хочет укреплять свои позиции. Дипломатически, конечно, Россия желает добра и здоровья белорусскому народу, но мы понимаем, что ослабленная, отторгнутая Западом Беларусь окажется легкой добычей для Российской Федерации", – сказал Кулеба.

Он добавил, что Украина должна строить свою политику, исходя из того, что на выходе из этого кризиса появится независимая и суверенная Беларусь.

Напомним Дмитрий Кулеба заявил, что Украина негативно относится к насилию во время акций протестов в Беларуси и призывает к диалогу между властями страны и обществом.