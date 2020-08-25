Святослав Пискун уволен с должности советника генпрокурора Украины, – СМИ

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уволила внештатного советника Святослава Пискуна. Об этом сообщает со ссылкой на свои источники Украинская правда.

О причинах издание не сообщает. Он пробыл в должности меньше месяца.

По мнению юриста Александра Леменова, данное решение большой мерой продиктовано позицией Офиса президента Украины.

"Правильные решения генпрокурора надо поддерживать, потому что следующие освобождения также должны быть в таком русле. Мы же писали, кому надо еще пойти, помните?" – написал Леменов в Facebook.

Напомним, 30 июля генеральный прокурор Ирина Венедиктова назначила 61-летнего председателя Союза юристов Украины, экс-генпрокурора Святослава Пискуна своим советником на общественных началах. Позже Венедиктова объяснила, почему решила взять Пискуна в свои советники.

Отметим, Пискун несколько раз находился на посту генпрокурора Украины. Впервые он возглавлял Генпрокуратуру с 6 июля 2002 по 29 октября 2003 года во время президентства Леонида Кучмы. Также возглавлял ГПУ с 10 декабря 2004 по 14 октября 2005 года и с 26 апреля по 24 мая 2007 года, а потом был уволен президентом Виктором Ющенко.