Бывший президент Грузии, глава украинского Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили заявил, что возвращается в Грузию. Об этом он сказал в видеообращении.

Политик поблагодарил Украину за то, что она стала ему вторым домом. Он сказал, что за последние семь лет набрался достаточного опыта для того, чтобы "лучше служить своей стране и не допускать ошибок". Он добавил, что в период своего президентства в Грузии совершал ошибки, но всегда хотел лучшего для своего народа.

"Когда я слышу новости из Грузии, понимаю, что мы можем жить намного лучше, каждый грузин может жить богаче, и у нас это получится. Я возвращаюсь!", – заявил Саакашвили.

Саакашвили занимал пост президента Грузии два срока подряд в 2004–2013 годах. После ухода с поста президента он покинул страну.

В Грузии против него возбудили него несколько уголовных дел, его подозревают в злоупотреблении властью и преследовании политических оппонентов.