Премьер-министр Японии Синдзо Абэ собирается в отставку, – СМИ

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ уйдет со своего поста из-за проблем со здоровьем.

Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на источник в Либерально-демократической партии.

Он встретится с прессой в пятницу, что станет его первой пресс-конференцией с 18 июня. За последние две недели он дважды посещал больницу, что усиливало предположения об ухудшении его здоровья.

В 2007 году у него уже были проблемы со здоровьем. Он попал в больницу с проблемами с кишечником. Сообщалось, что у Абэ язвенный колит. Премьер-министр ушел в отставку по состоянию здоровья. На второй срок Абэ заступил в 2012 году. Тогда он сказал, что победил заболевание с помощью нового лекарства.