Репетиция террора или шоу: что известно о нападении на "патриотов за жизнь" под Харьковом

Что произошло под Харьковом

Нападение на микроавтобус на трассе Киев — Харьков у города Люботин произошел около 19:10 27 августа. О нем стало известно из заявления народного депутата "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ильи Кивы. Сначала нардеп утверждал, что двое пассажиров автобуса были убиты, десятки ранены, и двоих похитили и "увезли в неизвестном направлении". Также он сказал, что стреляли из автоматического и травматического оружия.

Микроавтобус с 22 членами ОО "Патриоты – За жизнь" ехал из Полтавы, где у ОПЗЖ ранее была конференция городской организации "Опозиционная платформа — За Жизнь" с участием лидеров партии.

Лидеры партии ОПЗЖ в Полтаве

В происходящем нардеп обвинил Нацкорпус и "Азов". Рассказал, что они пытались устроить провокации во время конференции, но у них ничего не вышло. А также отметил, что "у них также есть оружие" и они тоже умеют защищаться, оставаясь в рамках закона. "Мы обязаны защищать себя, свои семьи и мы будем это делать", — пообещал Кива и обвинил в "хаосе и беспределе" лично президента Владимира Зеленского.

"Цыплят по осени посчитаем, и за каждого нашего мы заберем десятки ваших, а может и сотни", — резюмировал нардеп.

Позже об убитых также написали сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович и блогер Анатолий Шарий.

Также появилось видео нападения. На нем видно, что группа молодых людей в масках и балаклавах бьет окна в микроавтобусе с членами ОО "Патриоты – За жизнь" битами, некоторых активистов избивают ногами, также слышны выстрелы и видно, как горят файеры. При этом на видео не видно автомобиля, который, по словам Ильи Кивы, блокировал злополучный микроавтобус.

Час спустя появилась обновленная информация от членов ОПЗЖ. Оказалось, что во время нападения никого не убили и не похитили, но два человека получили "тяжелые огнестрельные ранения" и двое получили ранения от травматического оружия. "И один из них очень тяжелый, и если его не довезут до больницы, то пусть Зеленский понимает, что это на его совести", — заявил Кива.

Напомним, ранее Илья Кива заявлял, что члены ОО "Патриоты — За жизнь" остановят правонарушения, которые совершают организации, называющие себя националистическими. И станут балансом, "который стабилизирует ситуацию и остудит горячие головы этих вчерашних разносчиков пицц, которые решили, что сегодня они вершители судеб. Мы поставим их в рамки и выстроим ту систему, которая даст возможность украинскому обществу чувствовать себя защищенным. В основе наших действий лежит формирование и укрепление закона и правопорядка, баланса в нашей стране, препятствование хаосу и беспределу, который творится на наших улицах".

Реакция Нацполиции и ОПЗЖ

В Нацполиции начали расследование нападение и сообщили информацию, которая несколько разнится от той, которую предоставила партия ОПЗЖ. По данным правоохранителей, вблизи города Люботин неизвестные действительно заблокировали автомобилем Mitsubishi движение микроавтобуса Mercedes, в котором находились представители ОО "За жизнь", и заставили его остановиться. После этого из автомобиля Mitsubishi "вышло несколько человек и из травматического оружия обстреляли указанный микроавтобус, после чего скрылись на своем автомобиле". В результате выстрелов двое активистов упомянутой общественной организации получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Людей, взятых в заложники, нет. Розыск злоумышленников осуществляется по специальной полицейской процедуре "Сирена". Информация по факту происшествия внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

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Пострадавшие члены ОО "Патриоты - За жизнь"/Фото: ОПЗЖ

В ОПЗЖ остались недовольны статьей расследования, а также количеством пострадавших. И продолжали утверждать, что пострадавших больше и все-таки один человек был похищен. Также в партии потребовали, чтобы нападение расследовали по статье "терроризм". "По автобусу был открыт огонь из автоматического оружия. Огнестрельные ранения получили два человека, они находятся в тяжелом состоянии. После обстрела из автоматического оружия по членам организации "Патриоты – За жизнь" велась стрельба из травматического оружия, в результате которой были ранены еще два человека. В ходе нападения был похищен один из членов организации", — отметили на сайте ОПЗЖ.

"Требуем немедленного открытия уголовного производства по статье "Терроризм", расследования и привлечения к ответственности террористов, превращающих Украину в поле военных действий. Требуем сделать все для освобождения похищенного и обеспечения безопасности украинских граждан", — заявили в ОПЗЖ, прямо обвинив в нападении на микроавтобус "Азов" и Нацкорпус, и снова сообщили Владимиру Зеленскому, что его "куда больше волнует пожар в доме Шабунина, чем расстрелы украинцев на трассе или нападения на журналистов".

Как ловили напавших на автобус

Около 21:00 на сайте Нацполиции появилась информация о том, что напавших на микроавтобус ОО "Патриоты – За жизнь" – поймали. Также правоохранители еще раз уточнили, что во время нападения пострадали два человека, оба получили ранения резиновыми пулями: один был ранен в ногу, один – в руку. Заложников – нет. Спустя час эту информацию уточнили еще раз. В этот раз окончательно: пострадали все же четверо: от резиновых пуль – трое, и еще у одного диагностировали сотрясение мозга.

Задержание нападавших/Фото: Антон Геращенко

Было задержано 14 человек. К статье "Хулиганство" добавилась еще одна: ч. 15 п. 1,7,12 ч.2 ст. 115 "Покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений, совершенное по предварительному сговору группой лиц".

Министр МВД Арсен Аваков назвал задержанных "зайками" и пообещал "политиканам", что они " получат по лбу от Державы, без политики".

Замминстра МВД Антон Геращенко обошелся без уменьшительных эпитетов, но сообщил, что "Национальная полиция будет жестко и принципиально реагировать на любые силовые провокации, от какой бы политической силы они не исходили - правых, левых, красных или голубых".

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Нацполицию за оперативную поимку "хулиганов" и отметил, что "закон – один для всех".

Реакция "причастных" и соцсетей

В Нацкорпусе весьма оперативно отреагировали на обвинения от ОПЗЖ и заявили, что ни они, ни "Азов", который "выполняет боевые задания на фронте", к нападению на трассе не причастны и назвали нардепа Илью Киву "психопатом", а ОО "Патриоты – За жизнь" – преступной группировкой.

Лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий даже записал видеообращение, в котором сообщил, что соратники Кивы сами спровоцировали "неизвестных патриотов с обостренным чувством справедливости". По его словам, ничего серьезного на трассе Киев-Харьков не произошло. Подобных инцидентов удалось бы избежать, если бы полиция и СБУ пресекали работу пророссийских организаций, отметил лидер Нацкорпуса.

Илья Кива продолжает утверждать, что происшествие на трассе Киев-Харьков — это "очередная попытка СБУ спровоцировать вооруженное противостояние с погибшими для дискредитации и последующего обвинения В. Медведчука и его лично в разжиганиях и созданиях эскалаций". И пообещал, что "они будут укреплять свои ряды", а все "причастные будут жестоко наказаны". И если придут за ним, то он "накормит свинцом всех, кто только переступит его порог".

В ОПЗЖ также требуют отправить в отставку руководителя Нацполиции в Харьковской области Валерия Сокуренко и открыть уголовное производство по статье "Терроризм".

В соцсетях мнения разделились. Те, кто поддерживают версию ОПЗЖ, настаивают, что произошедшее следует классифицировать как теракт, а Нацкорпус, обвиненный в произошедшем — запретить.

Те, кто критически относится к ОПЗЖ или сочувствует националистам, считают, что нападение на трассе Киев – Харьков ничто иное, как провокация, спланированная в ОПЗЖ ради поднятия рейтинга. И в подтверждение своих слов отмечают то, как менялась картинка по мере появления новой информации. Сначала речь шла об убитых и похищенных, а позже выяснилось, что в наличии есть только пострадавшие, которые получили ранения от травматического оружия.

В данный момент все стороны придерживаются своего мнения, а ключевые фигуры уже высказались. Какое наказание понесут 14 задержанных, какой все же политсиле они принадлежат и почему "неизвестные патриоты" продолжают "играть на руку Кремлю", не вызывая адекватной реакции спецслужб и правоохранительных органов Украины – неизвестно.