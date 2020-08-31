Кандидат в мэры Тернополя выиграл в программе "Рассмеши комика" 50 тыс гривен

На должность городского головы Тернополя от "Слуги народа" претендует комик и сценарист Виктор Гевко, который еще в прошлом году проходил актерский кастинг на канале ТЕТ, а 9 месяцев назад выиграл 50 тыс гривен в шоу-программе "Рассмеши комика". Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNews.

Как признался сам Виктор Гевко, просьбы выдвинуть свою кандидатуру в мэры исходили от разных людей, но окончательное решение он принял после разговора с Владимиром Зеленским, пишет Суспільне.

"Точкой стало предложение президента. Он меня пригласил к себе в Офис президента. После разговора с ним, думаю, что я правильно поступил", – говорит Гевко.

Директор центра общественных исследований "ПОЛИС" Игорь Процик рассказал, что Гевко не имеет серьезного политического опыта.

"Единственное из открытых источников известно, что с 2004 по 2008 год он был руководителем молодежного союза "Наша Украина" – это, по факту, партийная молодежная общественная организация, еще партии "Наша Украина", которая была в те времена пропрезидентской партией", – сказал Процик.

Кроме того, Виктор Гевко на президентских выборах в 2019 году был руководителем избирательного штаба Зеленского в Тернопольской области.

До этого был капитаном команды КВН VIP, автор и актер скетч-шоу "Страна У", участник проекта "Студии 95"–"Бойцовский клуб".

Ранее стало известно, что сражаться за кресло мэра Одессы с действующим градоначальником Геннадием Трухановым, который решил баллотироваться на новый срок, будет комик Олег Филимонов.