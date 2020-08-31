ВечноЗЕленый оптимизм. Как "слуги народа" представляли кандидатов в мэры на местные выборы осенью

Для выхода на крышу возможны два варианта. Первый – по так называемому "мосту Януковича" к вертолетной площадке, второй – традиционный на лифте. Но и там, и там представители управления госохраны предупреждают: в присутствии президента передвижение журналистов будет ограничено.

Ближе к 15:00 в "Парковый" прибывают участники съезда – региональные представители "Слуги народа" и гости – народные депутаты. Среди приглашенных президент Украины Владимир Зеленский, глава ВР Дмитрий Разумков, премьер-министр Денис Шмыгаль и даже министр МВС Арсен Аваков. Последний, впрочем, так и не явился.

Съезд политсилы был нужен для принятия решения об участии в местных выборах 25 октября, а также представления списка кандидатов на должности мэров областных центров и крупных городов.

Узнаваемые лица

В буфетной зоне с журналистами общается юморист, ведущий программ "Джентльмен-шоу" и "Камера смеха" Олег Филимонов. Он рассказывает, что в мэры Одессы ему предложил идти лично Владимир Зеленский, на разговор приглашал на Банковую. Филимонов отмечает, что думал довольно долго. Мол, у него все есть: дом на берегу моря, хорошая машина, жена, дети внуки, и ему трудно выходить из зоны комфорта. Но в результате согласился.

80% узнаваемости Олег Филимонов планирует конвертировать в голоса на выборах / фото: УНИАН

Филимонов считает, что с нынешним мэром Геннадием Трухановым конкурировать будет сложно. Но знает, как: предлагая одесситам другой путь развития – перспективный, с открытием ІТ-хабов, привлечением легкой промышленности. "У меня степень узнаваемости 80%. И некоторые меня любят", – оценивает свои шансы одессит.

Наравне с юмористом внимание журналистов привлекает Ирина Верещук. Депутат и бывший мэр небольшого городка Равы-Русской, ныне кандидат в мэры столицы. Она появляется на вертолетной площадке в темно-изумрудном платье. Говорит, что готова тоже побороться с нынешним мэром столицы Виталием Кличко и его "любими друзями".

"Нормально, когда в некоторых городах мэры, которым доверяет громада, останутся, но есть города, в которых изменения нужны как чистая вода и чистый воздух, как в Киеве", – отмечает Верещук.

Впрочем, политик во время избирательной кампании не хочет отрываться от парламентской работы. И в первую очередь приложит усилия, чтобы коллеги поддержали новый закон о столице, который уже подготовлен ко второму чтению.

Нынешняя часть съезда, а основная часть состоялась накануне, 30 сентября (на нее не приглашали журналистов), больше похожа на обязательный номер в программе – кандидаты собираются на два часа, ничего не обсуждают и единогласно голосуют.

Тем временем приходят званые гости – Шмыгаль и Разумков.

К Денису Анатольевичу у представителей СМИ один вопрос: возможна ли отставка его правительства этой осенью. Шмыгаль уклоняется от ответа, говорит, что к ней готов всегда. На вопрос Фокуса, а могут ли быть уволены отдельные министры. "Возможно", — снова "соскальзывает" он. "Аваков, например?" — уточняем мы. Шмыгаль уверяет, об Авакове речь точно не идет, несколько месяцев назад он отчитывался перед депутатами, и их его отчет устроил.

Молодые и амбициозные

С минуты на минуту в "Парковый" должен приехать президент Владимир Зеленский. Всех делегатов просят занять свои места. Звучит гимн Украины. О продолжении съезда говорит первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Его речь звучит на фоне выкриков недовольных граждан, которые пришли митинговать ко входу в КВЦ "Парковый". Они перекрыли пешеходный переход, чем вызвали сигналы машин.

"Мы не научились у старых политиков врать и воровать", – звучат в микрофон слова Корниенко. Он традиционно перед выборами сравнивает старых политиков и новых, а еще жалуется на информационные атаки и распространение фейков.

"Новые люди идут дать бой старым местным элитам", – отмечает он и говорит, что среди кандидатов от "Слуги народа" нет ни одного действующего мэра.

После оглашения всего списка, становится очевидно: в некоторых городах должных кандидатов пока не нашли.

Среди уже известных кандидатов как узнаваемые люди, так и "темные лошадки". Например, за кресло мэра Винницы поборется председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов, а Харькова — председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер. В Днепре "Слугу народа" будет представлять главный врач Днепропетровской областной больницы им. Мечникова Сергей Рыженко. В мэры Кропивницкого идет банкир Ольга Ковалева-Алокили, Николаева – председатель общественной организации "Будущее Николаева" Татьяна Домбровская, Сум – народный депутат, а в прошлом учительница, Татьяна Рябуха, Херсона – ректор Херсонского государственного аграрного университета Юрий Кириллов.

Выступающие кандидаты не сомневаются в своей победе. "Уже сегодня чувствую себя не только кандидатом, а и мэром. Этот съезд, на котором рождается местная элита. Большинство из нас победит, и мы будем работать одной командой", – заявляет Домбровская.

Когда на больших экранах демонстрируется проморолик Ирины Верещук, большинство кандидатов наклоняют головы и начитают что-то смотреть в телефонах. Хотя еще несколько минут до того встречали кандидатку овациями. В конце выступления Верещук — единственная женщина, получившая огромный букет бордовых роз.

Далее по сценарию – голосование за участие в местных выборах. Разумеется, поддержка единогласная. После – выступления гостей. Последнее слово – президенту.

Намеки президента

"Не надо вставать! Столько раз тут сегодня звучало моя фамилия, если все время вставать...", – реагирует Зеленский на то, что его единственного зал встречает стоя.

Президент говорит о достижениях в парламенте и недоброжелателях, называвших "слуг" "зелеными кнопочками", "сумасшедшими принтерами", "свадебными фотографами".

"Все, кто говорят, что монобольшинство – всё, что его не существует, я советую внимательно смотреть на табло, где появляются 226, 235, 240 голосов именно от партии "Слуга народа", – заявляет Владимир Александрович. И тут же напоминает "некоторым", благодаря чему они попали в парламент.

"Да, некоторые люди забыли, как они сюда попали и для чего. Они — микробы. Они — бактерии в вашем здоровом организме. Но, к счастью, их очень мало. И они слабые. Я уверен, что мы не заметим их на пути к успеху. И даже никто не вспомнит их имена", — говорит Зеленский, призывая свою партию выполнить все предвыборные обещания.

После окончания официальной части Корниенко признается, что "кастинг" на мэров окончен не во всех городах, но достойные люди обязательно найдутся.

"Первые наши кандидаты появились в конце апреля. Все приезжали на собеседование в Киев. Отбор продолжался три месяца", – говорит он. Нынешние представители от "Слуги народа" уже прошли двухдневное обучение, а значит – готовы к участию в компании и борьбе, уверены функционеры "слуг".

Сергей Рыженко после выступления на трибуне чувствует себя уверено. Если на съезде был резок, говорил: "Я здесь, потому что имею совесть и верю в нашу победу. Я очень люблю Днепр и не согласен с хамством и беззаконием. Иду в мэры, чтобы лицо мэра Днепра было человечнее", то после более дипломатичен: "Филатов (нынешний мэр, — Фокус) много делал для Днепра, но не все получилось".

В партии ныне уверены, что получится не только у авторитетного медика, но и юристов, финансистов, предпринимателей, а также других людей пока широко известных в узких региональных кругах.