ТКГ согласовала 19 участков разминирования и 4 участка разведения сил на Донбассе

По итогам видеозаседания Трехсторонней контактной группы было полностью согласовано рамочное решение о противоминной деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Трехсторонняя контактная группа полностью согласовала рамочное решение о противоминной деятельности, которое станет основой для проведения работ по гуманитарному разминированию в будущем", – говорится в сообщении.

Отмечается, что были согласованы координаты 19 приоритетных участков разминирования. Двадцатый участок вблизи Золотого будет разминироваться в рамках проведения работ по открытию дополнительного КПВВ в этом районе, предварительно запланированного на ноябрь.

Кроме того, стороны согласовали четыре следующих участка разведения сил и средств.

"Поставлена задача группе сферы безопасности разработать детальный план и финализировать проект дополнения к рамочному решению Трехсторонней контактной группы о разведении сил и средств от 21 сентября 2016 года", – сообщают в ОП.

Стороны согласились с необходимостью продолжения соблюдения режима тишины.

В то же время отмечается, что несмотря на то, что украинская сторона выполнила все необходимые процедуры для проведения нового этапа обмена пленными, Украина уже более месяца ожидает информацию о состоянии и местонахождении запрашиваемых лиц, находящихся в ОРДЛО.

Следующее заседание Трехсторонней контактной группы запланировано на 16 сентября.

Отметим, 20 августа украинская делегация на заседании Трехсторонней контактной группы поддержала предложения по четырем новым участкам разведения сил и средств на Донбассе.

По словам бывшего представителя Украины в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Романа Бессмертного, перемирие на Донбассе можно назвать таковым с большой натяжкой: боевики продолжают обстреливать позиции ВСУ и ведут войну "другим способом", хотя сводки командования ООС говорят об обратном.