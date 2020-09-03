Фокин искренен и эмоционально переживает. Некоторые его слова выпали из интервью, – Гармаш

Представитель украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш сообщил, что заместитель главы делегации, бывший премьер-министр Витольд Фокин тяжело переживает скандал, вспыхнувший после его интервью изданию "Страна".

Гармаш рассказал в Facebook, что члены украинской делегации пообщались с Фокиным 2 сентября.

"Он сам настоял на этом, чтобы прояснить позиции и не было никаких недомолвок", – уточнил журналист.

По словам Гармаша, не все цитаты бывшего премьера попали в интервью.

"Показал согласованный им текст своего интервью, который оказался не совсем идентичным тому, что было опубликовано. В частности, после слов о всеобщей амнистии (боевиков), оказалось, были еще слова "кроме тех, у кого руки по локоть в крови". Но эти слова почему-то пропали… Его идея об особом статусе для всего Донбасса тоже не совсем то, о чем все подумали. Когда он начал ее нам обосновывать, оказалось, что он понимает под особым статусом те самые "свободные экономические зоны", о которых до этого говорил Кравчук", – написал журналист.

Сергей Гармаш уверен, что Фокин искренне любит Украину, но он много лет не был в политике и "не сориентировался в этих мутных водах".

"Я уверен, он не выкручивается, не лукавит. Он искренен и очень эмоционально переживает все, что сейчас пишут ему и о нем… Думаю, это как раз тот случай, когда проблема не в идеях, а в недопонимании и манипуляции человеком, который искренне любит свою страну, но из-за долгого нахождения вне политики, не сориентировался в этих мутных водах, – считает Гармаш.

Напомним, 87-летний Витольд Фокин указом президента 18 августа был официально назначен в состав украинской делегации в ТКГ. Он должен отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса, привлеченными к переговорам Киевом.

29 августа Фокин в интервью заявил, что Украина должна предоставить не только ОРДЛО, а всему Донбассу особый статус, объявить всеобщую амнистию и провести выборы.

После этого, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что слова первого заместителя украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина по Донбассу спекулятивными и провокационными, которые не отвечают национальным интересам Украины. А сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко потребовала уволить Витольда Фокина из состава Трехсторонней контактной группы.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сказал, что заявления Витольда Фокина не отражают официальной позиции Украины. Фокина также занесли в списки сайта Миротворец.