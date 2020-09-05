В Днепре облили зеленкой мэра Филатова

5 августа в Днепре во время встречи с избирателями был облит зеленкой мэр областного центра Борис Филатов.

Как передает "Днепр оперативный", горожане, которые присутствовали на встрече, задержали нападавшего. На месте находилась полиция.

Нападавшим оказался "профессиональный провокатор, находящийся на зарплате у "авторитетного" бизнесмена Петровского", – сообщает издание.

Фото: Dnepr.express

Несмотря на инцидент, Борис Филатов продолжил встречу с людьми, не переодеваясь. На рубашке и на руках Филатова остались зеленые пятна.

"Городской голова заявил, что мафия не сможет его запугать и он продолжит встречи с людьми", – пишет "Днепр оперативный".

Как написал сам, Филатов у себя в Facebook вскоре после инцидента: "Единственное, на что они остались способны – это кидаться зеленкой :)))".

Фото: Dnepr.express

"Они думали, что я их боюсь, убегу, спрячусь. А я продолжаю проводить встречи даже слегка изменив цвет:)) Вы можете меня теперь только убить. Потому, что я никогда не позеленею. Как бы вам этого не хотелось. Вам, поганой падали, отдавшей мой родной Город на разграбление бандитам и олигархам", – сообщил Филатов, не став указывать конкретных фамилий.

Напомним, во вторник, 21 июля, народного депутата "Оппозиционной платформы-За жизнь" Олега Волошина облили зеленкой. В ответ Волошин ударил нападающего в голову.