Цивилизацию на значительную территорию России принесла Украина, – глава МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что именно украинцы принесли цивилизацию на многие российские земли. Заявление прозвучало в интервью Радио "Свобода".

В интервью министр решил обратиться к украинцам, проживающим в России. "Мы должны четко и прямо вслух говорить, что цивилизацию на значительную территорию России принесла Украина, принесли украинцы, которые приезжали туда, строили хозяйство, леса превращали в поселки и города, строили экономику. И мы должны помнить, и Россия должна помнить о том, что это сделали украинцы, а не россияне", - сказал Дмитрий Кулеба. Также он добавил, что Украина всегда будет помнить о "дедах и прадедах", оказавшихся в России и других странах, и заметил, что Украине следует переосмыслить свою политику касательно украинцев в РФ и не только.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба сообщил, что его ведомство рассчитывает, что встреча в "нормандском» формате" на уровне руководителей МИД состоится уже в сентябре.