МИД Украины: российские СМИ солгали, что Украина ответственна за поставку воды в Крым

Первый замглавы Министерства иностранных дел Украины Эмине Джапарова изобличила российские издания "Ведомости" и "РИА Новости" в искажении позиции ООН по вопросу подачи воды в Крым.

По словам чиновницы, российские СМИ намеренно дезинформируют своих читателей о том, что ответственность за снабжение жителей Крыма питьевой водой лежит и на России, и на Украине.

На самом деле, отметила Джапарова, в заявлении Организации Объединенных Наций не было обвинений в адрес Украины.

"В Управлении Верховного комиссара сообщили, что к ним действительно обращалось агентство "РИА Новости" (на публикацию которой ссылаются "Ведомости") по вопросу поставок воды в Крым, на что медиа получили буквально следующий ответ: "Российская Федерация как оккупационная власть несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде лиц, находящихся под защитой (protected persons)", – написала замглавы украинского МИДа у себя в Facebook.

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"Как нам акцентировали в УВКПЧ, слова их представителя в "Ведомостях" были приведены не полностью", – подчеркнула политик.

Джапарова уточнила, что позиция МИД Украины по этому поводу следующая: "Россия – страна оккупант. Россия несет полную ответственность за ситуацию в Крыму согласно международному гуманитарному праву. Россия ответит за свои преступления против Украины и граждан Украины".

Как сообщалось раннее, официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Тросселл заявила, что ответственность за обеспечение чистой питьевой водой жителей Крыма лежит как на России, так и на Украине.