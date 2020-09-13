Внучка Фокина рассказала, как ее дед попал в ТКГ: "Я лично познакомила дедушку с Ермаком"

Украинская певица и модель Маша Фокина, которая приходится внучкой бывшему премьер-министру Украины Витольду Фокину, рассказала, что ее дед стал первым заместителем главы украинской делегации в трехсторонней контактной группе (ТКГ) после того, как она его познакомила с Андреем Ермаком.

Об этом она сказала в интервью программе “Светская жизнь” на канале "1+1".

"Я сама лично познакомила моего дедушку с Андреем Ермаком. Это мой друг. И это было наше решение, чтобы дедушка начал заниматься этим", – сообщила Фокина.

Она добавила, что дружит с Ермаком уже более 15 лет, а также, что они часто видятся и имеют "теплые" отношения.

"У дедушки всегда были амбиции. Он – серый кардинал. Он всегда по ту сторону камеры, не любит интервью, не любит прессу. Но они нашли общий язык с Андрюшей, ну, с Андреем Борисовичем, как они могут закончить эту войну", – заявила певица.

Напомним, 87-летний Витольд Фокин указом президента 18 августа был официально назначен в состав украинской делегации в ТКГ. Он должен отвечать за взаимодействие с представителями Донбасса, привлеченными к переговорам Киевом.

29 августа Фокин в интервью заявил, что Украина должна предоставить не только ОРДЛО, а всему Донбассу особый статус, объявить всеобщую амнистию и провести выборы.

После этого, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что слова первого заместителя украинской делегации в ТКГ Витольда Фокина по Донбассу спекулятивными и провокационными, которые не отвечают национальным интересам Украины. А сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко потребовала уволить Витольда Фокина из состава Трехсторонней контактной группы.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сказал, что заявления Витольда Фокина не отражают официальной позиции Украины. Фокина также занесли в списки сайта Миротворец.