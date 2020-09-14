Еще минус один. "Слуга народа" Юрченко уходит из фракции из-за скандала со взяткой его "правой руки"

Нардеп от "Слуги народа" Александр Юрченко пишет заявление о выходе из фракции из-за скандала с участием его помощника, которого поймали на крупной взятке.

Об этом в своем Telegram-канале написал депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

"Депутат Юрченко добровольно пишет заявление на выход из фракции "Слуга народа" до решения ситуации с взяткой помощника", — написал он.

Позднее Качура отметил, что "Слуга народа" не исключает вероятности вернуть в свой состав Юрченко.

"Первая часть заседания фракции состояла из того, что Арахамия, это председатель нашей фракции, заявил, что господин Юрченко самостоятельно выйдет из фракции до конца этого кейса со взятками его помощников..." — рассказал Качура. По его мнению, "это правильный политический подход".

"Если он сейчас выйдет из фракции, до момента пока решится этот вопрос, и докажет, что действительно всего этого не было, что он не имеет к этому отношения, то возможно, потом мы его и примем через некоторое время обратно во фракцию", — сделал осторожный прогноз Качура.

Напомним, о коррупционном скандале в воскресенье, 13 сентября сообщил ранее исключенный из фракции "Слуга народа" Гео Лерос.

"(Помощник депутата) взял первые 13 тысяч из 200 тысяч долларов, которые предусматривались нардепу Юрченко за законопроект, связанный с бытовыми отходами. НАБУ "вело" нардепа не один месяц, собрало достаточно доказательств, но Венедиктова (Генпрокурор. — Фокус) не сдает своего нардепа и блокирует по нему санкцию", — написал он на своей странице в Facebook.

По данным "Украинской правды", помощнику Юрченко объявили о подозрении, однако пока он не задержан.

Напомним, 1 сентября стало известно, что из фракции "Слуга народа" исключили Гео Лероса. В марте Лерос стал участником конфликта с председателем ОПУ Андреем Ермаком. Депутат обнародовал видео, на котором брат Ермака Денис якобы обсуждает вопрос назначения людей на государственные должности. Тогда скандал получил название "пленки Ермака".