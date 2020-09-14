Ермак проинформировал послов G7 о результатах переговоров советников лидеров "нормандской четверки"

Руководитель Офиса президента Украины (ОП) Андрей Ермак провел встречу с послами стран G7, на которой рассказал о результатах встречи в Берлине советников лидеров стран "нормандского формата".

Об этом сообщается на сайте главы государства.

"Мы благодарны за вашу поддержку и хотим максимально прозрачно и подробно донести до вас позицию Украины и тот алгоритм, по которому мы идем к мирному урегулированию военного конфликта на Донбассе", – сказал Ермак, обращаясь к послам.

Он отметил, "что каждое достижение, в частности режим тишины, который продолжался почти шесть недель, стало возможным именно благодаря поддержке стран G7".

Ермак отметил, что в ходе переговоров в Берлине стороны договорились о проведении следующей встречи советников лидеров стран – участниц "нормандского формата", которая может приблизить проведение саммита "нормандской четверки" на высшем уровне.

По словам руководителя ОП, "Украина предлагает четкий план действий для достижения мира с конкретными датами выполнения всех договоренностей, которые были зафиксированы во время последней встречи лидеров "нормандского формата" в Париже".

Напомним, заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак рассказал об итогах переговоров советников лидеров "нормандской четверки". По его словам, стороны договорились продолжить диалог на уровне помощников, но по итогам встречи "прорывов нет".