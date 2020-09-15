Планы в силе. Кернес госпитализирован с COVID, но находится в сознании

Мэр Харькова Геннадий Кернес госпитализирован с вызванной коронавирусом двусторонней пневмонией. Об этом сообщил директор Департамента информации и связей с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко, передает “Украинская правда”.

По словам чиновника, Кернес находится в городской больнице №17 (специализированной по приему пациентов с COVID-19), его состояние тяжелое, но стабильное, мэр Харькова в сознании.

Позднее сам Кернес опубликовал пост на Facebook. “Сердечное спасибо всем, кто позвонил, написал, передал пожелания здоровья! И спасибо, что не верите слухам,” - написал политик и добавил, что “все планы в силе”.

Напомним, вчера, 14 сентября, стало известно, что Кернес находится на больничном с 10 сентября, а на публике в последний раз появлялся на День города 23 августа. По сообщениям некоторых СМИ, Кернес находился в коме, позже эта информация была опровергнута пресс-службой Харьковского горсовета.