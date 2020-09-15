Справка о несудимости от Авакова больше не нужна: Рада упростила регистрацию на осенние выборы

Верховная Рада 325-ю голосами поддержала упрощение процедуры регистрации кандидатов в депутаты на местных выборах в 2020 году.

Во вторник, 15 сентября, нардепы конституционным большинством отменили необходимость предоставлять в избиркомы справку из МВД об отсутствии у кандидата судимости. Голосование транслировал YouTube-канал "RadaTV".

Закон приняли для того, чтобы не допустить воспрепятствованию выдвижения того или иного кандидата в связи с длительными сроками рассмотрения таких заявок в МВД.

"Необходимо отметить, что согласно приказу Министерства внутренних дел Украины № 1256 от 29.11.2016 предоставления такой справки осуществляется в течение 30 календарных дней со дня поступления запроса. Очевидно, указанный срок может существенно помешать кандидатам в депутаты на местных выборах быть зарегистрированными для участия в местных выборах, в свою очередь, является ограничением реализации пассивного избирательного права", – сообщается на сайте ВР.

Скриншот: YouTube / RadaTVchannel

Таким образом, по закону справку о несудимости кандидат может получить только в период избирательной кампании, которая, напомним, стартовала 5 сентября, а 24 сентября списки должны быть полностью сформированы. А ведомство Арсена Авакова имело 30 календарных дней со дня поступления запроса, то есть могло просто не рассмотреть часть заявлений и не вышло бы при этом за рамки закона.

Как написала в колонке на "Ракурсе" обозреватель Людмила Заглада, местные выборы находились под угрозой срыва, поскольку для получения справок от Министерства внутренних дел до сих пор существуют разнообразные фирмы-прокладки, помогающие "порешать вопросы" быстро и без проблем но за деньги.

Также в пояснительной записке к законопроекту №3995 указано, что существующие нормы дискриминационные, поскольку такую справку не требовали не у всех кандидатов, а только у отдельных категорий. Теперь подтверждение несудимости кандидат будет указывать сам, в соответствующей графе автобиографии.