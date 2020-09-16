Деркач рассказал о фактах вывода из Украины миллиардов на счета компаний, связанных с Байденами

Внефракционный нардеп Андрей Деркач на пресс-конференции обнародовал факты вывода из Украины миллиардов долларов на счета компании семьи Байденов.

О выводе денег рассказал прокурор Константин Кулик, который присутствует на пресс-конференции.

Он показывает видео двух людей с закрытыми лицами, один из них гражданин Латвии. Он рассказал, как владелец компании Burisma Николай Злочевский, отмывал деньги через офшоры.

Деньги Злочевского клали в гривне на счета украинских компаний, затем на основании внешнеэкономических контрактов конвертировали в доллар. После чего деньги перечисляли на счета латвийского ПриватБанка.

С ноября 2014 года по октябрь 2015 года проходили платежи одинаковых сумм – 83 тысячи долларов в месяц со счетов Burisma на счет американской компании Rosemont Seneca, которая принадлежала Хантеру Байдену.

Платежи в США в пользу сына Байдена совокупно составили более 3 миллионов 400 тысяч долларов. Деньги шли из компании Rosemont Seneca Boa на счета банка Morgan Stanley.

Кроме того, по словам свидетеля, похожим образом перечислялись деньги экс-президенту Польши Александру Квасьневскому – речь о миллионе евро за "консультационные услуги".

Напомним, ранее внефракционный нардеп Андрей Деркач 19 мая опубликовал несколько аудиозаписей якобы разговоров президента Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом и главой госдепа Джоном Керри, которые, по его словам, подтверждают, что Байден требовал уволить генпрокурора Виктора Шокина, который расследовал дело компании "Burisma", членом которой был сын вице-президента Хантер. У Порошенко заявили, что "пленки Деркача" не имеют ничего общего с реальностью. В политической силе заявили, что обнародованные записи сфабрикованы ради дискредитации Украины. Офис генпрокурора внес сведения в Единый реестр досудебных расследований на основании информации, содержащейся в "пленках Деркача".