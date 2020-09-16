Марина Порошенко поведет "Евросолидарность" на выборах в Киевсовет

Марина Порошенко возглавила список "Евросолидарности" на осенних выборах в Киевский городской совет.

Об этом было объявлено во время презентации кандидатов в депутаты от партии "ЕС" в горсовет Киева, передает "Интерфакс-Украина".

"Сразу хочу сказать: не чувствую себя политиком, в первую очередь, я гражданка своей страны, которую я очень люблю. И мне не все равно, что будет с Украиной, и как будет развиваться наша столица", – сказала она на съезде столичной команды "Евросолидарности".

Видео: YouTube / "Петро Порошенко"

Ролик с партийного съезда опубликовали на YouTube-канале Петра Порошенко. В связи с выдвижением своей жены в депутаты, пятый президент Украины написал под этим видео:

"Убежден, что Марина станет лучшим депутатом Киевсовета. Она идет вместе с профессиональной патриотической командой, которая должна сформировать самую большую фракцию. Фракцию, которая, опираясь на наш парламентский спецназ, защитит от "Слуг" местное самоуправление Киева, укоренившееся еще со времен европейского Магдебургского права".

Напомним, с начала избирательной кампании на местных выборах-2020, в Киеве появились сити-лайты с изображением пятого президента Украины Петра Порошенко, и одновременно с этим в СМИ появилась информация, что на выборы в столице Порошенко отправит вместо себя свою жену Марину.