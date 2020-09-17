Дело нардепа Юрченко: Зеленский заявил, что пришло "время сажать"

Президент Владимир Зеленский призвал НАБУ, Генеральную прокуратуру, а также Специализированную антикоррупционную прокуратуру принять активные меры по поимке коррупционеров в рядах власти.

Об этом гарант Конституции Украины написал на своей странице в Facebook.

"Когда мы шли на выборы, мы обещали народу, что старые коррумпированные времена закончатся. Что исключений не будет, особенных нет, оправдания не принимаются. Забыли? Так быстро? <...> Надеюсь также на то, что НАБУ, САП а и Офис Генерального прокурора все же услышат общество и поэтому работать значительно быстрее и продуктивнее для того, чтобы разоблачать деятельность всех искателей выгод во власти", – заявил Зеленский.

Президент уточнил, что требует от ведомств реальной работы на результат, а не демонстрации обществу "раз в месяц" громких дел.

"Или мы много хотим? Это же не работа ради рекламы или пиара. Не просто видео, скандал, а потом – тишина. Это же о приговорах – о тех же посадках, о которых у нас спрашивают люди в каждом городе. А потому – больше правоохранительной конкретики. Больше показательных "посадок". Просто сегодня. Потому что время на справедливость очень быстро проходит", – прояснил свою позицию украинский лидер.

По словам политика, если бы в 2019-м году Верховная Рада не отменила уголовную ответственность за незаконное обогащение, "фактически амнистировав тысячи коррупционеров", то в наши дни в тюрьмах можно было бы организовывать политические ток-шоу.

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Скриншот: Facebook / Zelenskiy95

Уже через час после этой публикации, сайт Офиса президента обнародовал "первые итоги ситуации с депутатом Александром Юрченко", уточнив о каких именно посадках в идет речь в посте Зеленского. В частности, пресс-служба президента напомнила о видео, которое обнародовало НАБУ, где политик якобы сообщает, что "хочет кусочек пирога" от голосования по вопросу тарификации захоронения отходов.

"Констатируем, что с политической и моральной точек зрения, учитывая приведенный НАБУ видеоматериал, господин Юрченко потерял этические основания быть депутатом Верховной Рады", – отметили в Офисе президента.

"Ожидаем, что господин Юрченко будет сотрудничать с представителями НАБУ, САП и Офиса Генерального прокурора для установления всех истинных обстоятельств этого дела в юридическом смысле этих слов", – добавили в администрации Зеленского.

Напомним, по данным НАБУ, помощник депутата Александра Юрченко Иван Фищенко взял 13 тысяч долларов за внесение правок в законопроект, связанный с бытовыми отходами.