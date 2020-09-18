Кличко заявил, что официально идет в мэры Киева и потроллил Верещук

Мэр Киева Виталий Кличко объявил о выдвижении своей кандидатуры на выборах 25 октября и потроллил "Слугу народа" Ирину Верещук, которая также поборется за мэрское кресло.

"Используйте зонт по назначению", – подписал он снимок.

Напомним, ранее Верещук "полетала" над Киевом с зеленым зонтом в руках для предвыборного ролика.

На собрании киевской организации "УДАРа" Виталия Кличко утвердили кандидатом на должность мэра от партии на местных выборах Украины в 2020 году, сообщает Украинская правда.

По словам Кличко, "Киев меняется": обновляются дороги, мосты и путепроводы, продолжается реконструкция школ, садов, больниц, в центре построен пешеходный мост, облагорожены Аллея художников и Пейзажная аллея. Кличко пообещал построить метро на Троещину.