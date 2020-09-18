Деркач подал в суд на МИД Украины за бездеятельность в отношении отдельных чиновников США

Внефракционный народный депутат Андрей Деркач, который находится под санкциями США и накануне опубликовал очередные аудиозаписи якобы разговоров пятого президента Петра Порошенко с вице-президентом США Джо Байденом, подал в суд на МИД Украины.

В своем иске Окружному административному суду Киева (ОАСК) он просит "признать противоправным" отсутствие реакции со стороны МИД на якобы вмешательство отдельных должностных лиц США во внутренние дела Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

Деркач также требует обязать МИД в течение пяти дней с момента вступления в законную силу решения суда по указанному делу внести официальное заявление о недопустимости такого вмешательства.

В суде заявили, что сейчас решается вопрос об открытии производства по данному делу.

Отметим, в мае, июне, июле и сентябре Деркач опубликовал четыре партии записей якобы телефонных переговоров пятого президента Украины Петра Порошенко с разными политиками, в том числе с вице-президентом США Джо Байденом, которые тот вел в 2015–2016 годах.

Министерство финансов США ввело санкции против народного депутата Андрея Деркача, а также против трех граждан России, за вмешательство в американские выборы, а также за причастность к кибератакам на США.