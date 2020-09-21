Фокин заявил, что в ОРДЛО можно поставить Временное правительство ООН

Заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Витольд Фокин заявил, что на неподконтрольном Донбассе можно сформировать международное Временное правительство ООН, которое сможет провести там местные выборы.

"Я полностью согласен с тем, чтобы прежде чем проводить выборы, надо обеспечить безопасность. ...Как одно из средств я предложил использовать мандат Совета Безопасности ООН и образовать Временное правительство на этих территориях, которые сейчас не подконтрольны Украине", – заявил Фокин в эфире "Украинского радио".

"В мандате Совета Безопасности ООН записано право создавать международное Временное правительство со сроком необходимым. Может быть на год, может – на два. А безопасность гарантировать могут международные миротворцы, то есть военный контингент ООН. Это предложение, по сути, не новое, о нем уже говорили", – отметил политик, выступая на радио-передаче "Персона грата".

Россия, согласно заявлению Фокина, на такую меру согласилась, однако с условием, что военный контингент ООН должен быть сосредоточен только на действующей линии разграничения. На это, по словам замглавы ТКГ, соглашаться нельзя.

Напомним, в понедельник, 21 сентября вице-премьер-министр Алексей Резников заявил, что вопрос введения на Донбасс миротворческой миссии должен был стать темой обсуждения на переговорах лидеров стран "нормандской четверки", но его отложили.