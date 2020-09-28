Кабмин согласовал назначение экс-заместителя Ермака главой Черниговской ОГА

Кабинет министров согласовал кандидатуру экс-замглавы Офиса Президента Андрея Ермака Анны Коваленко на должность председателя Черниговской областной государственной администрации.

Об этом написал в Telegram представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан.

"На сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин принял ряд кадровых решений: согласовать назначение (проект указа президента Украины) Коваленко Анны Николаевны – председателем Черниговской областной государственной администрации", – написал он.

Кроме того, на заседании правительство согласовало увольнение Валерия Жалдака с должности заместителя министра молодежи и спорта по вопросам европейской интеграции (в связи с переходом на другую работу – на должность первого заместителя Кировоградской ОГА).

Принято также решение об увольнении Владимира Куприя с должности первого заместителя главы Нацагентства по вопросам государственной службы (согласно ч. 1 ст. 87 закона "О государственной службе" – прекращение государственной службы по инициативе субъекта назначения).

Отметим, Анна Коваленко с 4 сентября 2019 года по 22 апреля 2020 года была заместителем главы Офиса Президента Украины. Сейчас ей 29 лет.

12 сентября глава Черниговской областной государственной администрации Андрей Прокопенко заявил о своей отставке. Причиной такого решения он назвал потерю влияния на кадровую политику и формирование состава кандидатов в областной совет.