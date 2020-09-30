Зшиваємо Україну: "Слуги Народу" започаткували проєкт, покликаний об’єднати регіони держави

Промислові підприємства Донбасу, заповідні озера Волині, замки Рівненщини, навчальні заклади Одещини. Українські регіони різні, проте один до одного ближчі, ніж може здатися на перший погляд. Довести це взялися народні депутати від партії "Слуга Народу" Владлен Неклюдов та Володимир Воронов. Вони стали ініціаторами проєкту, що покликаний, як кажуть самі народні обранці, "зшити Україну".

Ідея виникла, коли однопартійці їхали зі Слов’янська до Харкова, розповідає Владлен Неклюдов. Говорили про єдність України та партійне будівництво. Зійшлися на тому, що потрібен символ, який стане об’єднуючим для партії та країни в цілому.

Почали пошуки цього символу. Тоді ще й гадки не мали, що до рук потрапить саме та булава, яку тримав у руках Володимир Зеленський, який грав Президента. Реквізит викупили у його власників – і відтоді булава подорожує Україною.

"Булава символічно стартувала в Слов’янську. Це перше місто, яке звільнили наші Збройні сили 5 липня 2014 року. Минуло рівно шість років – і ми передали булаву на Захід", – згадує Владлен Неклюдов.

Булава вже побувала в чотирьох регіонах: Донеччина, Волинь, Рівненська та Одеська області. Кожна область, яка приймає булаву, запрошує до себе представників інших регіонів – керівників партійних осередків партії «Слуга Народу», народних депутатів, які відповідають за округи в різних областях. Гості знайомляться з краєм, його економічним, культурним, природним потенціалом. А господарі – демонструють здобутки, яких лише за рік вдалося досягти людям, котрі стали частиною команди Президента Володимира Зеленського.

Серед об’єктів, що відвідують депутати – підприємства, туристичні магніти, рекреаційні зони, об’єкти "Великого будівництва". Крім того, в програмах – зустрічі з місцевими мешканцями, трудовими колективами, студентами, проведення форумів, тренінгів та інших заходів, метою яких є вирішення існуючих проблем або втілення важливих проєктів. Жителі можуть відверто висловити, що їх турбує. В свою чергу, народні обранці отримують розуміння, що можна зробити на законодавчому рівні.

Кожна з таких подорожей має певну центральну тематику. Перша зустріч, що відбулася в липні на Донеччині, вразила відвідувачів потужним промисловим потенціалом Донбасу, сміливістю та відданістю праці людей цього регіону. Одним із об’єктів була Слов’янська ТЕС, яка була майже знищена обстрілами у 2014-у. Втім трудовий колектив зумів її повністю відновити. Сьогодні тут залучають інвестиції для модернізації, а від депутатів очікують створення умов для залучення коштів та ефективного регулювання енергоринку.

Своєю потужністю та гарячим металом вразило й унікальне підприємство – "Енергомашспецсталь", яке виробляє продукцію для металургії, суднобудування, атомних станцій. Тут народні обранці також отримали "домашнє завдання" – сприяти налагодженню міжнародних зв’язків України, її промоції у світі, аби збільшити попит на продукцію подібних підприємств.

Волинь приймала гостей другою. Топова тема тут – екологія та рекреаційні можливості. Гості побачили Шацькі озера, де під час круглого столу обговорили, як зберегти ті природні ресурси, що має Україна, а також використати й розвинути рекреаційний потенціал.

Серед місць, що відвідали депутати – санаторій "Лісова пісня". Заклад після певної підготовки зможе допомагати воїнам, пораненим під час воєнних дій на сході України. Представники парламенту пообіцяли зробити все від них залежне для покращення умов у санаторії, щоб він міг прийняти якомога більше пацієнтів.

Рівненщина стала третім регіоном, де побувала булава. Цей край продемонстрував гостям з усієї країни свій туристичний потенціал. Дубенський замок, Тараканівський форт, Острозька академія – такими були зупинки на маршруті учасників естафети єднання. Вони є туристичними магнітами для українців та гостей з-за кордону. Втім реставрація, розвиток туристичної та транспортної інфраструктури можуть зробити їх справжньою Меккою туризму. І це тільки підтверджує актуальність нової президентської програми "Велика реставрація", в межах якої по всій країні планується відновлення десятків історичних пам’яток.

Одещина стала четвертим регіоном-учасником проєкту. Гостей вітав голова місцевого осередку партії "Слуга Народу", народний депутат Сергій Колебошин – вчитель за професією та покликанням. Він багато років викладав фізику, був директором школи. Тож і центральною темою зустрічей стала освіта.

Один із перших пунктів програми – зустріч зі студентами. Молодь не боялася ставити гострі запитання депутатам від "Слуги Народу". Проблем багато: матеріальна база вишів, можливості проходження практики, працевлаштування. Піднімали питання виїзду студентів за кордон та скорочення навчальних закладів.

Про більшість із цих проблем депутати від "Слуги Народу" знають і вже працюють над їхнім вирішенням. Зокрема, народний депутат, голова підкомітету з питань вищої освіти Юлія Гришина роз’яснила особливості реформи вищої освіти. Розповіла, що Україна прагне до створення сучасної та якісної освітньої системи. Де мають працювати навчальні заклади, які надають найкращі послуги.

Приємно враженими депутати залишился після відвідування об’єктів "Великого будівництва" в Одеській області. В межах цієї президентської програми по всій країні цього року мають збудувати або реконструювати майже 150 шкіл, близько 120 дитячих садочків, сотні медичних амбулаторій та кілька тисяч кілометрів доріг.

Дитячий садок "Ромашка" в Овідіополі розпочали будувати 5 років тому. Гроші громада шукала самостійно, тож і об’єкт перетворився на довгобуд. І тільки за останній рік, завдяки "Великому будівництву", заклад вдалося добудувати – і за кілька тижнів він прийме дітей.

Подібна доля у вже працюючої школи в містечку Біляївка. Сьогодні учні мають сучасну будівлю, якісні стільці та парти, інтерактивні дошки та проєктори. Це стало можливим завдяки злагодженій роботі депутатів партії "Слуга Народу", уряду і місцевої громади.

"Ініціатива "Президентська булава" дуже важлива. Я розглядаю її як невід’ємний елемент партійного будівництва. Бо одна справа – це бюрократичні папери, які ми підписуємо, але ж необхідно єднати і партію всередині, і державу. В різних регіонах можуть бути різні точки зору на ті чи інші процеси – і це абсолютно нормально і природньо. Тому ця естафета, коли ми всі зустрічаємось в тій чи іншій області, є дуже важливою і для партійного будівництва, і взагалі для процесу порозуміння в державі", – поділився враженнями Сергій Колебошин.

Наступною прийме естафету єднання Миколаївщина. А однією з центральних тем тут стане розвиток спорту та розбудова спортивної інфраструктури. До речі, поточний рік став рекордним ще й з відновлення спортивної інфраструктури. В межах "Великого будівництва" по всій країні з’явиться понад 120 сучасних спорткомплексів.

Подальший шлях булави поки невідомий. Та автори проєкту переконані: куди б не поїхав символ – їм вдасться за допомогою своєї ініціативи об’єднати різні регіони країни, аби разом робити Україну кращою.