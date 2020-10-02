Фракция "Слуга народа" обвинила министра инфраструктуры Криклия в коррупции, - Дубинский

«Когда сидит министр, которого прямо в лицо избравшая его фракция обвиняет в коррупции – не просто так, не голословно, а предъявляет доказательства и документы, а глава фракции сидит и молчит, премьер-министр сидит и молчит – значит, они в доле с той коррупцией, которую организовал и крышует господин Криклий. Для меня это абсолютно четко понятная ситуация», - такое заявление сделал в эфире телеканала «НАШ» народный депутат, член фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.

По его словам, министр инфраструктуры Владислав Криклий пришел на заседание фракции, чтобы прокомментировать законопроекты, связанные с инфраструктурой, «но нарвался на прямые обвинения в коррупции, связанную и с морем, и с дорогами, и с сертификацией».

Дубинский отметил, что Криклий придумал заново сертифицировать автомобили с газобаллонным оборудованием, подняв цену в четыре раза до 3 тысяч гривен.

«Миллион машин по 3 тыс грн – 3 млрд в кармашек. Сколько он получил? 10%? Допустим, 20%? 300 млн? 600 млн?», - сказал депутат.

Также он сообщил, что при Криклие документы для сертификации моряков в крюинговых агентствах подорожали в три раза. А вся система сертификации в морской администрации, получение документов для моряков перешли в частные руки, связанные с фирмами, подконтрольными Криклию и его окружению.

«Криклий лоббировал изменения в так называемый технадзор за дорогами, при которых 2% от стоимости дороги уходят каким-то непонятным организациям, которые проверяют, правильно ли вы установили знаки и нанесли разметку. Вот клейма негде ставить. И человек до сих пор остается министром. Вчера на фракции мой коллега Куницкий выступал и, прямо глядя в глаза Криклию и Арахамии, приводил эти факты. Этот краснел, бледнел, кашлял, икал, плакал – никакого результата», - рассказал Дубинский.

Ранее СМИ сообщали, что Криклий окружил себя целым рядом одиозных и скандальных личностей, которых назначает на должности официальных и "теневых" советников, а также в наблюдательные советы важных государственных предприятий.