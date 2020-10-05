Кравчук назвал требования к кандидатам на место Фокина в ТКГ: профессионализм и отсутствие "импровизации"

Сегодня, 5 октября, глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в эфире телеканала “Украина 24” рассказал по каким критериям будут оценивать кандидатов на должность, которую ранее занимал Фокин.

30 сентября Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Витольда Фокина с должности первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ. Место до сих пор является вакантным.

"Чтобы это не был человек, который импровизирует. Чтобы он очень серьезно погружался в ситуацию, знал эту ситуацию и не спешил с выводами или оценками", — сказал Кравчук.

Они будут обращать внимание на политическую позицию человека и его профессионализм. Также глава украинской делегации в ТКГ подчеркнул, что они не будут спешить с назначением.

“Мы будем изучать, думать, общаться, чтобы это было коллективное решение”, - заявил он.

Напомним, Дмитрий Ярош заявил о намерении возглавить украинскую делегацию в ТКГ.

Фокина убрали с должности после многочисленных скандалов вокруг его персоны. Так, он заявил, что "пока не видит" доказательств того, что происходит война между Украиной и Россией. По его словам, против Украины воюют наемники из почти 30 стран мира, в том числе при поддержке Российской Федерации. После этих слов глава МВД Украины Арсен Аваков призвал отправить Фокина "снова на пенсию" и назвал его "мерзавцем". А глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Фокин должен покинуть состав ТКГ.