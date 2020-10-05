МИД: Россия втрое нарастила свое военное присутствие в Крыму

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова заявила о троекратном наращивании военного присутствия России на аннексированном Крымском полуострове.

Об этом чиновница рассказала в понедельник, 5 октября, на совместно пресс-конференции в МИДе с лидером крымскотатарского народа Мустафой Джемилевым и председателем Меджлиса Рефатом Чубаровым.

"Российская Федерация увеличивает почти втрое свое военное присутствие на Крымском полуострове. Далее происходит колонизация полуострова. Когда с одной стороны репрессиями выжимают граждан Украины, …а с другой стороны завозятся сотни тысяч граждане РФ", – сообщила Джапарова.

Кроме того, в настоящее время, по словам замминистра Россия проводит "дорогостоящую модернизацию всех компонентов своего присутствия".

Напомним, в понедельник, 5 октября, Джапарова сообщила, что Украина в рамках международной платформы по деоккупации Крыма готовится провести Крымский саммит, на который планирует пригласить российскую делегацию.